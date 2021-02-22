Матч молодежных команд «Рубина» и «Уфы» перенесли из-за морозов

Пресс-службы «Уфы» в Twitter 22 февраля сообщила, что матч 15-го тура молодежного первенства против «Рубина» перенесен на неопределенное время.

Основная причина отмены игры — сильные морозы в Казани. Игра была запланирована на шестое марта.

Матч Молодежной Лиги между «Рубином» и «Уфой», который должен был состояться 24-го февраля, перенесен на неопределенный срок из-за морозов в Казани ? pic.twitter.com/EXykTdpVlq — ФК УФА (@UfaFc) February 22, 2021

В воскресенье, 21 февраля стало известно, что матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Уфа» — «Урал» перенесен на 3 марта из-за погодных условий. Причиной стали сильные морозы — в столице Башкирии установилась температура ниже -20 градусов.