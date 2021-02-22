Матч молодежных команд «Рубина» и «Уфы» перенесли из-за морозов
10:46
Пресс-службы «Уфы» в Twitter 22 февраля сообщила, что матч 15-го тура молодежного первенства против «Рубина» перенесен на неопределенное время.
Основная причина отмены игры — сильные морозы в Казани. Игра была запланирована на шестое марта.
Матч Молодежной Лиги между «Рубином» и «Уфой», который должен был состояться 24-го февраля, перенесен на неопределенный срок из-за морозов в Казани ? pic.twitter.com/EXykTdpVlq— ФК УФА (@UfaFc) February 22, 2021
В воскресенье, 21 февраля стало известно, что матч 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Уфа» — «Урал» перенесен на 3 марта из-за погодных условий. Причиной стали сильные морозы — в столице Башкирии установилась температура ниже -20 градусов.
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