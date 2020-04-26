Дзюба попал в топ-10 футболистов Европы с истекающими контрактами

Портал Football 365 опубликовал список из десяти лучших игроков Европы, контракты которых закончатся в конце текущего сезона. Рейтинг возглавил защитник «ПСЖ» Тома Менье. На второй позиции Виллиан из «Челси», Дрис Мертенс из «Наполи» — третий.

На седьмом месте нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Авторы рейтинга отмечают, что 31-летний россиянин может продолжить карьеру в Италии или «Тоттенхэме».

В текущем сезоне на счету Дзюбы в 28 матчах 15 голов и 12 результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 13 миллионов евро.