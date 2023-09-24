Дзюба — о победе над «Зенитом»: «Показали характер и командный дух! Я счастлив»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поделился эмоциями после победы команды над «Зенитом» в матче 9-го тура РПЛ (2:1).

«Всех с важнейшей волевой победой! Знаю, что «Локо» давно не обыгрывал «Зенит» в Питере, поэтому вдвойне рад, что порадовали болельщиков. Показали характер и командный дух! Будем работать дальше! Я счастлив», — написал футболист в своем Telegram-канале.

«Локомотив» впервые с 2017 года одержал выездную победу над «Зенитом».

После девяти туров московская команда идет на 6-й позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 15 очков. В следующем туре железнодорожники встретятся с «Пари НН». Матч пройдет 30 сентября и начнется в 14.15 по московскому времени.