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Сегодня, 21:51

Дзюба — о победе над «Зенитом»: «Показали характер и командный дух! Я счастлив»

Алина Савинова
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Артем Дзюба.
Фото ФК «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба поделился эмоциями после победы команды над «Зенитом» в матче 9-го тура РПЛ (2:1).

«Всех с важнейшей волевой победой! Знаю, что «Локо» давно не обыгрывал «Зенит» в Питере, поэтому вдвойне рад, что порадовали болельщиков. Показали характер и командный дух! Будем работать дальше! Я счастлив», — написал футболист в своем Telegram-канале.

«Локомотив» впервые с 2017 года одержал выездную победу над «Зенитом».

После девяти туров московская команда идет на 6-й позиции в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 15 очков. В следующем туре железнодорожники встретятся с «Пари НН». Матч пройдет 30 сентября и начнется в 14.15 по московскому времени.

Артем Дзюба празднует гол с&nbsp;Наиром Тикнизяном, Сергей Семак. Кто такой Сергей Семак. Ответ форварду «Локомотива» № 7 (Дзюбе)

Источник: https://t.me/dzyubaartem22/92
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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Геркус: «Глушенков в матче с «Зенитом» сделал важный шаг к тому, чтобы стать большим футболистом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
13
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
14
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
15
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
16
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
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30 тур
23.09 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 1
23.09 16:30
Балтика – Ахмат
 1 : 0
23.09 19:00
Спартак – Динамо
 1 : 0
24.09 14:00
Пари НН – Оренбург
 3 : 1
24.09 16:30
Зенит – Локомотив
 1 : 2
24.09 19:00
Ростов – ЦСКА
 3 : 3
24.09 19:00
Краснодар – Урал
 2 : 0
25.09 19:00
Факел – Рубин
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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