Дзюба будет готовиться к матчу с "Краснодаром" в плановом режиме

Как сообщили "СЭ" в пресс-службе "Зенита", завтра 30-летний форвард Артем Дзюба приступит к подготовке к матчу 4-го тура РПЛ с "Краснодаром", который состоится 3 августа в Санкт-Петербурге, наравне с остальными футболистами сине-бело-голубых.

В воскресенье нападающий был заменен на 78-й минуте встречи 3-го тура с "Оренбургом" (2:0) из-за небольшого повреждения, о чем сказал на пресс-конференции главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

Однако это не должно помешать ключевому игроку чемпионов России попасть в заявку на один из центральных матчей первого круга. (Вячеслав Короткин)

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