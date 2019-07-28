Сергей Семак: "Дзюба попросил замену. Получил повреждение"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в интервью официальному сайту клуба рассказал о повреждении, которое получил нападающий Артем Дзюба. Форвард был заменен во втором тайме игры 3-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (2:0).
– Что с Дзюбой?
– Получил повреждение, его степень сможем оценить немного позже. Он попросил замену. К сожалению, она стала последней, и мы остались без возможности сделать замену в случае форс-мажора.
– Роберт заболел, не смог тренироваться вчера. У Нобоа аналогичная ситуация. У Кристиана есть небольшие проблемы, на следующей неделе начнет тренироваться в общей группе.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-07-28-sergey-semak-v-orenburge-neprosto-lyuboy-komande-tem-priyatnee-pobezhdat.htm
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