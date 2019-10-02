Дзагоев намерен завершить карьеру в «Алании»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, в каком клубе готов завершить карьеру. 29-летний хавбек с 2008 года выступает за армейцев, в последние сезоны часто испытывая проблемы из-за травм.

— Ты готов закончить карьеру в ЦСКА? — спросил экс-футболист Евгений Савин у Дзагоева во время интервью для Youtube-каналу «КраСава».

— Был бы не против, но в планах закончить в «Алании». Последние год-два, как позволит здоровье, хотел бы поиграть во Владикавказе.

Когда «Алания» вернется в РПЛ? Надеюсь, в скором времени. Каждый осетин должен внести свою лепту: экипировкой, рублем, двумя рублями. Только так, общими усилиями, возможно здесь что-то появится.

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