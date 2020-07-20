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Дядюн считает, что «Химки» заслужили играть в РПЛ

04:16
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Нападающий «Химок» Владимир Дядюн прокомментировал выход в финал Кубка России. В полуфинале подмосковная команда обыграла «Урал» (3:1) и встретится с «Зенитом».

— Мы спокойно готовились к полуфиналу — у нас на это было время. В итоге сумели максимальным образом настроиться и добиться победы, — цитируют Дядюна «Известия». — Для всей команды было важно пройти в этот финал Кубка России, а заодно доказать, что мы достойны премьер-лиги. Надеюсь, в итоге руководство решит этот вопрос, и «Химки» сыграют в РПЛ в следующем сезоне. Этого заслужили и наши болельщики, и вся команда, и тренерский штаб с персоналом. Слишком большая была проделана работа. А пока готовимся к финалу и попытаемся там дать бой сопернику.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1037395/aleksei-fomin/k-zolotomu-dubliu-zenit-priblizilsia-ko-vtoromu-trofeiu-v-sezone

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