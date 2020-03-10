«Дядя Магомед подстрахует». Оздоев завязал шнурки мальчику, который вывел его на матч с «Уфой»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев помог мальчику, который вывел его на матч 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы», завязать шнурки.

— Развязались шнурки? Дядя Магомед подстрахует, — подписала видео пресс-служба сборной России.

Матч завершился вничью со счетом 0:0. «Зенит» с 47 очками лидирует в чемпионате России, «Уфа» с 26 очками — на восьмой строчке.