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«Дядя Магомед подстрахует». Оздоев завязал шнурки мальчику, который вывел его на матч с «Уфой»

11:07
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Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев помог мальчику, который вывел его на матч 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы», завязать шнурки.

— Развязались шнурки? Дядя Магомед подстрахует, — подписала видео пресс-служба сборной России.

Матч завершился вничью со счетом 0:0. «Зенит» с 47 очками лидирует в чемпионате России, «Уфа» с 26 очками — на восьмой строчке.

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