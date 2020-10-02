Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в интервью «СЭ» поделился мнением о предстоящем матче 10-го тура российской премьер-лиге против «Спартака».

— Руководство «Спартака» критикует лигу за многие вещи. Там жалуются, что многим клубам помогают судьи. Вы когда-нибудь ощущали поддержку арбитров? — вопрос бразильцу.

— Нет. Просто когда команда выигрывает все трофеи в сезоне, остальные соперники начинают видеть вещи, которых не существует. Думаю, всем стоит перестать думать о «Зените» и начать думать о самих себе. Как это делаем мы. Поэтому нам и удается побеждать и завоевывать награды. Конечно, не во всех матчах получается победить, но в большинстве. Все потому, что мы сконцентрированы на своей игре, а не на работе арбитров. Это менталитет команды-победителя.

— «Зенит» в прошлом сезоне обыграл «Спартак» во всех трех матчах. Чем вам запомнились эти игры?

— Помню, что каждый матч с ним был особенным. Это та категория игр, когда тебе недостаточно одной только техники — нужна сила воли и физическая мощь. В тех играх мы все сделали правильно. Но страница перевернута, теперь новый сезон, и нам нужно думать о том, чтобы сделать все так же хорошо и даже лучше, чтобы продолжить побеждать. (Гоша Чернов)

Дуглас Сантос: «Мы думаем о своей игре, а не о судьях. Это — менталитет победителей»