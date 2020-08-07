Дуглас Сантос: «Надеюсь, что однажды смогу вписаться в философию Тите»
10:04
Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о желании вернуться в состав сборной Бразилии.
— Я надеюсь, что Тите сможет больше посмотреть на мою игру, независимо от того, что я играю в чемпионате России, — приводит слова Сантоса Yahoo Sports. - Есть также игроки вне поля его зрения, которые имеют значение, и я надеюсь, он заметит меня.
У нас есть хорошие левые защитники, такие как Алекс Теллес, Алекс Сандро, Ренан Лоди, но я думаю, что еще есть место. У каждого тренера своя философия. Я надеюсь, что однажды смогу вписаться в философию Тите. Я подготовлен, я играл против великих игроков и великих клубов, у меня есть олимпийский опыт. Я выиграл Олимпиаду, что не удалось многим другим спортсменам.
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