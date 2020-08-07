РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Дуглас Сантос: «Надеюсь, что однажды смогу вписаться в философию Тите»

10:04
Дуглас Сантос. Фото AFP
Дуглас Сантос. Фото AFP
Теги:

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о желании вернуться в состав сборной Бразилии.

— Я надеюсь, что Тите сможет больше посмотреть на мою игру, независимо от того, что я играю в чемпионате России, — приводит слова Сантоса Yahoo Sports. - Есть также игроки вне поля его зрения, которые имеют значение, и я надеюсь, он заметит меня.

У нас есть хорошие левые защитники, такие как Алекс Теллес, Алекс Сандро, Ренан Лоди, но я думаю, что еще есть место. У каждого тренера своя философия. Я надеюсь, что однажды смогу вписаться в философию Тите. Я подготовлен, я играл против великих игроков и великих клубов, у меня есть олимпийский опыт. Я выиграл Олимпиаду, что не удалось многим другим спортсменам.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир