Дуглас Сантос: «Надеюсь, что однажды смогу вписаться в философию Тите»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал о желании вернуться в состав сборной Бразилии.

— Я надеюсь, что Тите сможет больше посмотреть на мою игру, независимо от того, что я играю в чемпионате России, — приводит слова Сантоса Yahoo Sports . - Есть также игроки вне поля его зрения, которые имеют значение, и я надеюсь, он заметит меня.