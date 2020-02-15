Доменико Тедеско: «Переговоры с Цорном сыграли серьезную роль в конечном решении принять предложение «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, какую роль в его приглашении в команду сыграл генеральный директор клуба Томас Цорн. Специалист отметил, что переговоры с Цорном сыграли серьезную роль в конечном решении.

— Для меня было важно для начала все узнать в деталях. Можно обсуждать условия работы, но важнее увидеть собственными глазами. Мы побывали с Андреасом Хинкелем в Москве, за три дня провели много встреч с людьми, познакомились с инфраструктурой, с городом. После этого вернулись на родину, в спокойной обстановке все обсудили и приняли решение.

— Какую роль сыграл гендиректор клуба Томас Цорн?

— Очень большую. Он первым мне рассказал по телефону об интересе «Спартака», потом мы встретились. Эти переговоры сыграли серьезную роль в конечном решении.

— Какие он приводил аргументы?

— Первый — сам «Спартак». Это большой клуб с мощной болельщицкой силой за спиной. Но в такой ситуации надо оценивать и спортивную составляющую. Поэтому команда также стала важным аргументом. У нас молодой коллектив, который способен прибавлять. В то же время, правда, это означает, что порой мы должны расплачиваться за усвоение науки. Когда наш тренерский штаб пришел, у клуба было пять поражений подряд. Для молодой команды не так уж просто выкинуть их из головы. Тем более, когда речь идет о «Спартаке», имеющем совсем другие цели перед глазами.

Доменико Тедеско — о «Спартаке», русском языке и взаимодействиях с Томасом Цорном