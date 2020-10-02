Доменико Тедеско: «Не люблю сравнений с Клоппом и Тухелем»
13:25
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, как относится к сравнениям с другими немецкими тренерами, Томасом Тухелем и Юргеном Клоппом.
— Не люблю таких разговоров, — цитирует пресс-служба красно-белых Тедеско. — Это всегда рождает негативные эмоции. Люди так устроены: если у человека «Мерседес», он будет сравнивать его с соседским «Феррари», а не с «Фиатом». В Германии говорят: «У соседа трава всегда зеленее». То же самое касается работы.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-10-02-domeniko_tedesko_v_cpartake_ya_stal_blizhe_k_futbolu_o_kotorom_mechtayu/