Доменико Тедеско: «Не люблю сравнений с Клоппом и Тухелем»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, как относится к сравнениям с другими немецкими тренерами, Томасом Тухелем и Юргеном Клоппом.

— Не люблю таких разговоров, — цитирует пресс-служба красно-белых Тедеско. — Это всегда рождает негативные эмоции. Люди так устроены: если у человека «Мерседес», он будет сравнивать его с соседским «Феррари», а не с «Фиатом». В Германии говорят: «У соседа трава всегда зеленее». То же самое касается работы.