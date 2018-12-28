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28 декабря 2018, 16:35

Доходы "Спартака" от билетов и абонементов составили почти миллиард рублей

Роман Шишов
Корреспондент
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"Спартак" на своем официальном сайте опубликовал финансовый отчет по итогам сезона-2017/18. Доходы от продажи билетов и абонементов составили 994 миллиона 565 тысяч рублей. Это более чем на 400 миллионов больше, чем в предыдущем сезоне (579, 391 миллиона). 

Доход от продажи вип-лож составил 487,804 миллиона рублей. Доходы от телевизионных прав - 1 826 446 миллиона. Заработок от торговых операций составил 222,700 миллиона рублей. 

Доходы от аренды помещений и лицензирования - 63,172 и 29,794 миллиона рублей соотвественно. 

Другие доходы - 206,922 миллиона.

В сезоне-2017/18 красно-белые под руководством Массимо Карреры выиграли Суперкубок России и стали бронзовыми призерами в РПЛ. 

Подробно с отчетностью можно ознакомиться по ссылке.

ФК Спартак (Москва)
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4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
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 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
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 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
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