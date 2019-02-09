"Добьемся тех целей, которых достойны". Яркая речь Ещенко

"Спартак" поздравил защитника Андрея Ещенко с днем рождения. В субботу футболисту исполнилось 35 лет. Красно-белые вручили имениннику торт, а тот произнес зажигательную речь.

- Всем большое спасибо, - сказал Ещенко. - Я очень рад находиться в этой команде: с русскими, с китайцами, с бразильцами. Думаю, мы с нашим тренерским штабом, с помощниками добьемся тех целей, которых мы достойны. "Спартак" - чемпион!

"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 28 очков после 17 туров.

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