"Добьемся тех целей, которых достойны". Яркая речь Ещенко

"Спартак" поздравил защитника Андрея Ещенко с днем рождения. В субботу футболисту исполнилось 35 лет. Красно-белые вручили имениннику торт, а тот произнес зажигательную речь.
- Всем большое спасибо, - сказал Ещенко. - Я очень рад находиться в этой команде: с русскими, с китайцами, с бразильцами. Думаю, мы с нашим тренерским штабом, с помощниками добьемся тех целей, которых мы достойны. "Спартак" - чемпион!
😏 Традиции нарушать нельзя – торт для именинника подается по вечерам.– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 9 февраля 2019 г.
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Андрей Ещенко произнес яркую речь и задул свечи! 🎂👏🏻#Спартак #АндрейЕщенко #Spartak #КрасноБелыеСборы🇹🇷 pic.twitter.com/T1kCrFHJrD
"Спартак" занимает 4-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 28 очков после 17 туров.
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