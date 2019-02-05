Дмитрий Кузнецов: "От трансфера Азмуна в "Зенит" выиграли все"

Бывший тренер "Рубина" Дмитрий Кузнецов отметил, что нападающий Сердар Азмун должен вписаться в игру "Зенита". Форвард подписал с питерцами контракт на 3,5 года.

- Азмун должен прийтись ко двору в "Зените", - приводят "Известия" слова Кузнецова. - Он отличается от другого форварда питерцев Артема Дзюбы и является более быстрым и прыгучим нападающим. Его настрой и устойчивость полностью будут зависеть от тренера. Бердыев в "Рубине" и "Ростове" был для него как отец, и Сердар слушал его во всем. Думаю, что и Семак с его авторитетом сумеет найти на иранца управу. В целом от трансфера выиграли все: "Зенит" получил хорошего форварда, Азмун сделал серьезный шаг вперед в карьере, а "Рубин" неплохо заработал.

За 5,5 сезонов в России нападающий принял участие в 154 матчах, в которых забил 42 гола. Кроме того, на счету Азмуна – 46 игр и 28 забитых мячей в составе национальной сборной Ирана.