Дмитрий Комбаров рассказал, почему он решил покинуть "Спартак"

Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров о причинах ухода из команды.

– Расскажите, как все прошло – как приняли решение расстаться с клубом. Вам предложили – вы приняли решение?

– В последнее время получал не очень много практики, к такому не привык. Всю карьеру – "Динамо", "Спартак", сборная – выходил в основном составе, и то, что в последнее время не играл, не устраивало. Поговорили с тренером, он сказал, что и от руководства идет посыл: команда обновляется, есть концепция на омоложение. Мы пришли к общему мнению: не должны друг друга обременять, отягощать, мешать. Приняли совместное решение расстаться.

– Когда произошел разговор?

– На днях.

То есть можно сказать, что это обоюдное решение.

– Да, так и есть. Все без подводных течений, камней – открыто, и я рад, что остаюсь в хороших отношениях с клубом. (Сергей Егоров)

Полностью интервью Дмитрия Комбарова – здесь.