Дмитрий Хомуха: "Армейцам нужен тренер, который видоизменит игру команды"

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился мнением о назначении на пост главного тренера армейского клуба Виктора Ганчаренко. Сегодня белорусский специалист подписал соглашение с армейским клубом на два года.

– Только время покажет, что изменится с приходом в ЦСКА Виктора Ганчаренко. Сейчас сложно что-то прогнозировать. Если говорить о том, пойдет ли на пользу команде смена наставника – насколько я понимаю, это вынужденная мера, ведь сам Слуцкий принял решение завершить работу в ЦСКА. Армейцам необходим тренер, который постарается видоизменить игру команды, если будет достаточное усиление. И потом, Ганчаренко работал с армейцами, правда, все решения принимал Леонид Слуцкий. Но внутреннюю кухню он знает.

– Есть ли ощущение, что со Слуцким уходит эпоха?

– Безусловно, те достижения, которые были при нем – очень значимы. В те семь сезонов, когда он работал, команда не опускалась ниже третьего места. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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