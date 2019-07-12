Дмитрий Хохлов: "Панченко здоров, а состав мы определяем по ситуации"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов в преддверии матча 1-го тура чемпионата России против "Арсенала" отметил, что определял стартовый состав, исходя из ситуации. По его словам, нападающий Кирилл Панченко здоров.

- Ожидать ли сегодня яркого футбола, как в последнем туре прошлого сезона? У каждого матча своя история: команды видоизменились, наработали новое на сборах, поэтому посмотрим. Панченко? Он здоров, а состав мы определяем по ситуации, - приводит слова Хохлова пресс-служба "Динамо".