Дмитрий Хохлов: «Мы не требуем чужих денег. Просим вернуть свои»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о потерянных сбережениях и суде с МВД.

— Как вы умудрились связаться с банком, у которого в 2014 году отозвали лицензию?

— Поучительная история. Я всю жизнь сторонился финансовых пирамид и прочих лохотронов. Ни в какие авантюры не влезал, был очень осторожен. И вдруг поддался на уговоры. Сам не знаю почему.

— Кто надоумил-то?

— Один из руководителей банка. Был очень настойчив, красноречив, несколько лет убеждал. Я понимал, что это похоже на пирамиду, но видел, что друзьям, которые давно держат там деньги, выплачивают хорошие проценты, проблем нет. Вот и решил попробовать.

— Сычев, который так же попал, сказал, что обнулился.

— Я — нет. Но все равно обидно. Я ведь эти деньги заработал, а не украл или на халяву получил.

— Вам хоть что-то компенсировали?

— 750 тысяч рублей от АСВ — агентства страхования вкладов. По сравнению с тем, что вложил — мизер.

— Где теперь тот банкир?

— В бегах. За границей. Хотя на 99 процентов нам известно, где он прячется. Следователю об этом говорили. Более того, мы нашли доказательства, как деньги выводились из страны. Обнаружили недвижимость, оформленную на семью бывшего президента банка. Кучу документов на блюдечке принесли.

— И?

— Тишина. Представляете, нам даже не сообщили, что задержан главный подозреваемый. При этом недвижимость, которая на него записана, почему-то до сих пор не арестована. Дело вообще не движется!

— Есть объяснение?

— Кто-то целенаправленно тормозит. То ли опасаясь прецедента, то ли по другой причине.

— Осенью вы, Никифоров, Алдонин, Кириченко, Каряка и Сычев подали на МВД в суд, но иск отклонили. Была апелляция?

— Да, впереди новое заседание. К сожалению, из-за вируса все откладывается на неопределенный срок.

— Кто еще из футбольных людей с этим банком погорел?

— Да многие. Там и футболисты, и хоккеисты, и бизнесмены... Мы вшестером пошли своей дорогой. Изначально судиться с МВД не собирались. Но в какой-то момент поняли, что других вариантов нет. Мы не требуем чужих денег. Просим вернуть свои.

— Вы действительно готовы дойти до Европейского суда по правам человека?

— Разумеется. Люди украли у нас деньги, есть неопровержимые доказательства. Почему же мы должны останавливаться?

— Верите, что справедливость восторжествует?

— Надежда умирает последней. (Александр Кружков)

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