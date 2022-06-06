Кавазашвили: «Свинов будет играть в «Факеле» до тех пор, пока Максименко и Селихов не получат травмы»

Кавазашвили считает, что Свинов будет играть в «Факеле» до тех пор, пока Максименко и Селихов не травмируются

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость об аренде Ильи Свинова «Факелом».

«Конечно, такой переход пойдет ему на пользу. Но главный вопрос в том, сможет ли он вернуть себе место в составе. Все-таки «Факел» вышел в РПЛ уже с другим вратарем. Он не послушался меня, когда я ему говорил не переходить в «Спартак», потому что там есть два хороших вратаря. Через прессу я советовал ему подумать, поговорить с родителями и тренером. Он понимал, что рискует, но хорошо, что у него есть амбиции. Я думаю, что Свинов будет играть в «Факеле» до тех пор, пока Максименко и Селихов не получат травмы. Но такого не может быть», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Свинов уже выступал за воронежский клуб, из которого в январе 2022 года перешел в «Спартак». В сезоне-2021/22 россиянин не провел ни одного матча за основную команду красно-белых. Вратарь трижды сыграл за «Спартак-2» и пропустил 6 голов.

«Факел» занял второе место в ФНЛ по итогам прошлого сезона, в сезоне-2022/23 команда будет выступать в РПЛ.