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Кавазашвили: «Свинов будет играть в «Факеле» до тех пор, пока Максименко и Селихов не получат травмы»

Кавазашвили считает, что Свинов будет играть в «Факеле» до тех пор, пока Максименко и Селихов не травмируются
Читать «СЭ» в

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость об аренде Ильи Свинова «Факелом».

«Конечно, такой переход пойдет ему на пользу. Но главный вопрос в том, сможет ли он вернуть себе место в составе. Все-таки «Факел» вышел в РПЛ уже с другим вратарем. Он не послушался меня, когда я ему говорил не переходить в «Спартак», потому что там есть два хороших вратаря. Через прессу я советовал ему подумать, поговорить с родителями и тренером. Он понимал, что рискует, но хорошо, что у него есть амбиции. Я думаю, что Свинов будет играть в «Факеле» до тех пор, пока Максименко и Селихов не получат травмы. Но такого не может быть», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Свинов уже выступал за воронежский клуб, из которого в январе 2022 года перешел в «Спартак». В сезоне-2021/22 россиянин не провел ни одного матча за основную команду красно-белых. Вратарь трижды сыграл за «Спартак-2» и пропустил 6 голов.

«Факел» занял второе место в ФНЛ по итогам прошлого сезона, в сезоне-2022/23 команда будет выступать в РПЛ.

ФК Спартак (Москва)
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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