19:14 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Черышев извинился за удаление в матче с "Крыльями"

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Главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев после победы над "Крыльями Советов" в ответном стыковом матче за место в премьер-лиге (1:0) извинился за свое удаление. 

- Мы попробовали свои силы, играя против команды РПЛ. Мы хорошо показали себя, проявили агрессию и характер, - сказал Черышев в эфире канала "Матч Премьер". - Поздравляю "Крылья" с тем, что они остались в РПЛ. Своих ребят поздравляю за самоотдачу, они заслужили большего.

Удаление? Чуть-чуть придержал я Виталия Денисова, приношу свои извинения. Сорвал контратаку, неправильно поступил. Игрок был рядом, я его немного притормозил. Но в целом мы матчем довольны. 

Напомним, "Крылья" остались в премьер-лиге благодаря победе в первом стыковом матче со счетом 3:1.

Крылья Советов - Нижний Новгород

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