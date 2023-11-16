Алдонин считает Файзуллаева главным открытием ЦСКА

Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о хавбеке армейцев Аббосбеке Файзуллаеве.

«Файзуллаев — главное открытие и в ЦСКА, и в чемпионате. Он ярко ворвался в наш футбол, на парня приятно смотреть, он играет в атаку, остро. В большей степени его брали на перспективу, учитывая его возраст, но Абосс громко о себе заявил и очень хорошее впечатление оставляет. Многие считают, что Файзуллаев готов уже уезжать в хороший европейский чемпионат. Трудно ориентироваться, когда он выступает только в РПЛ. Если бы ЦСКА играл в еврокубках и он бы там выделялся, то можно было бы с уверенностью сказать, что он готов. А так, трудно представлять, куда бы он мог перейти и какой команде мог бы принести пользу», — приводит слова Алдонина Metaratings.ru.

20-летний Файзуллаев стал игроком ЦСКА в августе 2023 года. Он провел 14 матчей за армейцев во всех турнирах, отметился 1 голом и 6 результативными передачами.