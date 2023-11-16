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Алдонин считает Файзуллаева главным открытием ЦСКА

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Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о хавбеке армейцев Аббосбеке Файзуллаеве.

«Файзуллаев — главное открытие и в ЦСКА, и в чемпионате. Он ярко ворвался в наш футбол, на парня приятно смотреть, он играет в атаку, остро. В большей степени его брали на перспективу, учитывая его возраст, но Абосс громко о себе заявил и очень хорошее впечатление оставляет. Многие считают, что Файзуллаев готов уже уезжать в хороший европейский чемпионат. Трудно ориентироваться, когда он выступает только в РПЛ. Если бы ЦСКА играл в еврокубках и он бы там выделялся, то можно было бы с уверенностью сказать, что он готов. А так, трудно представлять, куда бы он мог перейти и какой команде мог бы принести пользу», — приводит слова Алдонина Metaratings.ru.

20-летний Файзуллаев стал игроком ЦСКА в августе 2023 года. Он провел 14 матчей за армейцев во всех турнирах, отметился 1 голом и 6 результативными передачами.

Источник: Metaratings.ru
Евгений Алдонин
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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 - : -
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