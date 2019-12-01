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«Динамо» вышло вперед в матче с «Локомотивом»

17:38
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«Динамо» вышло вперед в матче 18-го тура чемпионата России против «Локомотива». На 48-й минуте с пенальти, назначенного за игру рукой, забил Максимилиан Филипп. Счет стал 2:1.

Локомотив — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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