«Динамо» вышло вперед в матче с «Локомотивом»
17:38
«Динамо» вышло вперед в матче 18-го тура чемпионата России против «Локомотива». На 48-й минуте с пенальти, назначенного за игру рукой, забил Максимилиан Филипп. Счет стал 2:1.
? Максимилиан Филипп уверенно реализовал 11-метровый удар.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 1, 2019
?? Дубль немецкого нападающего!
? #ЛокоДинамо на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/XmczohDmTO
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...