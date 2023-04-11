«Динамо» вернет болельщиков в атмосферу 90-х

Как стало известно «СЭ», перед встречей 23-го тура РПЛ «Динамо» — «Пари НН», которая пройдет в субботу, 15 апреля, на «ВТБ Арене», состоится концерт группы Иванушки International.

Музыканты начнут выступление в чаше стадиона в 13.00, за час до стартового свистка.

При этом весь матч-дэй бело-голубые на этот раз посвятят эпохе 90-х годов.