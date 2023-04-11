Талалаев ответил на вопрос о своем будущем: «Приоритетом является работа за рубежом»

Бывший тренер «Торпедо» Андрей Талалаев рассказал «СЭ» о своих планах на будущее.

«Мое будущее? Сейчас отдыхаю. Буду ли готов к новым предложениям летом? До лета надо дожить. Это не окончание моей карьеры тренера. Я пока отдыхаю и готовлюсь. Приоритетом является работа за рубежом», — сказал Талалаев «СЭ».

Андрей Талалаев возглавил «Торпедо» 13 октября 2022 года, он расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон 22 марта.