Президент «Оренбурга» Еремякин отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к Вере

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал информацию о том, что «Зенит» готов летом выкупить полузащитника команды Лукаса Веру. Ранее об этом сообщил «Чемпионат».

«Со мной не связывались, нет никаких информаций, кроме слухов. Готовы отпустить футболиста? Будет предложение — будем рассматривать. Нет предмета для разговора, это всё домыслы, но я не знаю, чьи домыслы. Я об этом первый слышу. Официальных предложений не было», — цитирует Еремякина Metaratings.

25-летний аргентинец выступает за «Оренбург» с лета прошлого года. На его счету 20 матчей за клуб в РПЛ, один гол и пять ассистов. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Веры в 2,5 миллиона евро.