«Динамо» примет решение по продлению контракта с Паршивлюком по итогам сезона

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что московский клуб примет решение по продлению контракта с защитником Сергеем Паршивлюком по итогам сезона.

«Как обычно, по продлению контракта с Паршивлюком будем смотреть по итогам сезона», — приводит слова Гафина ТАСС.

34-летний защитник выступает за «Динамо» с июля 2019 года. В нынешнем мезоне он провел за клуб 8 матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до июня 2024 года.