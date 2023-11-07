«Динамо» примет решение по продлению контракта с Паршивлюком по итогам сезона
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что московский клуб примет решение по продлению контракта с защитником Сергеем Паршивлюком по итогам сезона.
«Как обычно, по продлению контракта с Паршивлюком будем смотреть по итогам сезона», — приводит слова Гафина ТАСС.
34-летний защитник выступает за «Динамо» с июля 2019 года. В нынешнем мезоне он провел за клуб 8 матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до июня 2024 года.
Источник: https://tass.ru/sport/19218009
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