«Динамо» объявило о переходе Моро в «Болонью» на правах аренды с правом выкупа

Полузащитник «Динамо» Никола Моро перешел в итальянскую «Болонью» на правах аренды до конца сезона-2022/23 с правом выкупа, сообщает пресс-служба московского клуба.

Игрок выступал за «Динамо» с 2020 года. За клуб 24-летний хорватский хавбек провел 66 матчей, забил 5 голов и сделал 5 ассистов.

В нынешнем сезоне Моро принял участие в шести матчах РПЛ за бело-голубых и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Контракт Моро с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2025 года.