«Динамо» объявило о переходе Моро в «Болонью» на правах аренды с правом выкупа
Полузащитник «Динамо» Никола Моро перешел в итальянскую «Болонью» на правах аренды до конца сезона-2022/23 с правом выкупа, сообщает пресс-служба московского клуба.
Игрок выступал за «Динамо» с 2020 года. За клуб 24-летний хорватский хавбек провел 66 матчей, забил 5 голов и сделал 5 ассистов.
В нынешнем сезоне Моро принял участие в шести матчах РПЛ за бело-голубых и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.
Контракт Моро с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2025 года.
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|1
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|
3
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|7
|4
|2
|1
|16-7
|14
|
4
|Краснодар
|7
|4
|2
|1
|15-8
|14
|
5
|Сочи
|7
|4
|1
|2
|13-12
|13
|
6
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|7
|3
|4
|0
|13-6
|13
|
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|7
|3
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|13
|
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|7
|2
|3
|2
|12-13
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|
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|2
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|9
|
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|2
|2
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|8
|
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|7
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|1
|4
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|7
|
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|7
|2
|0
|5
|9-17
|6
|
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|Н. Новгород
|7
|1
|3
|3
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|6
|
14
|Факел
|7
|0
|4
|3
|9-16
|4
|
15
|Торпедо
|7
|0
|1
|6
|4-18
|1
|
16
|Урал
|7
|0
|1
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|1-15
|1
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|3.09
|13:00
|
Оренбург – Химки
|- : -
|3.09
|15:00
|
Н. Новгород – Факел
|- : -
|3.09
|18:30
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|3.09
|20:30
|
Динамо – Урал
|- : -
|4.09
|15:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|- : -
|4.09
|17:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|4.09
|20:00
|
Спартак – Зенит
|- : -
|5.09
|20:00
|
Торпедо – Ростов
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|6
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|4
|
|
Артем Макарчук
Сочи
|3
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|3
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|1
|1
|0
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