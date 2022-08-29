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Сегодня, 13:04

«Динамо» объявило о переходе Моро в «Болонью» на правах аренды с правом выкупа

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Никола Моро и Дмитрий Скопинцев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Динамо» Никола Моро перешел в итальянскую «Болонью» на правах аренды до конца сезона-2022/23 с правом выкупа, сообщает пресс-служба московского клуба.

Игрок выступал за «Динамо» с 2020 года. За клуб 24-летний хорватский хавбек провел 66 матчей, забил 5 голов и сделал 5 ассистов.

В нынешнем сезоне Моро принял участие в шести матчах РПЛ за бело-голубых и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Контракт Моро с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://fcdm.ru/news/nikola-moro-peresel-v-boloniu-na-pravax-arendy
Никола Моро
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