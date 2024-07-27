«Динамо» — «Локомотив»: бело-голубые вышли вперед

Читать «СЭ» в

Защитник «Динамо» Милан Майсторович забил второй гол в ворота «Локомотива» в матче 2-го тура чемпионата России — 2:1.

Ранее в этой встрече отличились полузащитник бело-голубых Лука Гагнидзе и форвард железнодорожников Дмитрий Воробьев.

«СЭ» проводит прямую текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Локомотив».