«Рубин» — «Зенит»: Кассьерра оформил дубль

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«Зенит» забил третий гол в ворота «Рубина» в матче 2-го тура РПЛ — 3:0.

На 55-й минуте отметился Матео Кассьерра, которому ассистировал Педро.