Сегодня «Динамо» должно пополниться сразу двумя форвардами. Один из них — нападающий из чемпионата Испании.Именно он рассматривается, как главная ударная сила на острие атаки до конца сезона.

Второй — 28-летний Сильвестр Игбун из «Уфы», который должен усилить конкуренцию в нападении. Обоих футболистов планируют взять в аренду до конца чемпионата с правом выкупа.

В текущем сезоне Игбун провел шесть матчей за «Уфу» и забил два мяча при одной голевой передаче. (Константин Алексеев)

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