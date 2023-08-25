Департамент судейства РФС назвал верным решение Карасева о назначении пенальти в ворота «Зенита» в игре со «Спартаком»

В РФС поддержали решение Карасева о назначении пенальти в матче «Спартак» — «Зенит»

В департаменте судейства РФС оценили эпизод с назначением пенальти в матче «Спартак» — «Зенит» (1:3) в 5-м туре РПЛ.

На 81-й минуте встречи Александр Соболев реализовал пенальти, назначенный арбитром Сергеем Карасевым за попадание мяча в руку полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса.

В департаменте судейства назвали верным решение Карасева. «Акцентированное движение руки защитника к мячу является нарушением правил», — сказано в решении.

Кроме того, правильным названо и решение Карасева об отмене желтой карточки защитнику «Спартака» Даниилу Хлусевичу, который получил предупреждение после эпизода с пенальти.