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Деннис Ман может стать игроком «Краснодара»

Деннис Ман. Фото vbetnews.com.
Деннис Ман. Фото vbetnews.com.
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«Краснодар» может подписать румынского полузащитника Денниса Мана, сообщает Gazeta Sporturilor. Этот футболист был назван лучшим игроком Румынии в 2020 году. Он выступает за «Стяуа».

Сообщается, что румынский клуб получил от «Краснодара» предложение в 10 миллионов евро. Владелец «Стяуа» Джиджи Бекали заявил, что эта сумма его не устраивает — он требует 15 миллионов. По данным источника, Бекали сказал представителям «Краснодара», что у них есть время до 10 января, чтобы представить устраивающее его предложение.

Указано, что футболистом ранее интересовались ЦСКА и «Локомотив». Армейцы хотели приобрести еще и Флоринеля Комана, предложив за них двоих 12 миллионов евро, на что Бекали не согласился.

22-летний футболист в текущем сезоне провел 16 матчей за «Стяуа» и забил 15 мячей при семи голевых передачах.

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