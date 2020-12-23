Деннис Ман может стать игроком «Краснодара»

«Краснодар» может подписать румынского полузащитника Денниса Мана, сообщает Gazeta Sporturilor. Этот футболист был назван лучшим игроком Румынии в 2020 году. Он выступает за «Стяуа».

Сообщается, что румынский клуб получил от «Краснодара» предложение в 10 миллионов евро. Владелец «Стяуа» Джиджи Бекали заявил, что эта сумма его не устраивает — он требует 15 миллионов. По данным источника, Бекали сказал представителям «Краснодара», что у них есть время до 10 января, чтобы представить устраивающее его предложение.

Указано, что футболистом ранее интересовались ЦСКА и «Локомотив». Армейцы хотели приобрести еще и Флоринеля Комана, предложив за них двоих 12 миллионов евро, на что Бекали не согласился.

22-летний футболист в текущем сезоне провел 16 матчей за «Стяуа» и забил 15 мячей при семи голевых передачах.