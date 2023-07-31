Денис Попов: «Трудно надеяться, что на длинной дистанции Рядно равноценно заменит Дивеева»

Бывший нападающий ЦСКА Денис Попов высказался о травме защитника армейцев Игоря Дивеева.

26 июля 23-летний футболист перенес операцию на голеностопе. Дивеев пропустит оставшиеся матчи армейцев в 2023 году.

— В любом случае Дивеев игрок стартового состава. В нынешней ситуации это потеря, безусловно, — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Попова.

— Как ее компенсировать? С помощью выхода на трансферный рынок? Или хватит своей молодежи?

— Это прерогатива главного тренера и руководства. Но мы должны понимать, что вести борьбу за медали с молодыми футболистами тяжело. Потому что на длинную дистанцию их может не хватить. На данный момент Рядно смотрится достойно. По крайней мере, сильно картину не портит. Но о чем и речь, что молодым футболистам без опыта свойственна нестабильность. Поэтому трудно надеяться, что на длинной дистанции Рядно будет выглядеть одинаково хорошо и равноценно заменит Дивеева. Это тоже надо учитывать.

Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года. На его счету 11 голов и 4 результативные передачи в 134 матчах за армейцев во всех турнирах.