Колодин: «Ребята в «Динамо» наберутся опыта и будут играть, как уверенные мастера»

Бывший защитник сборной России Денис Колодин прокомментировал выступление «Динамо» в минувшем сезоне РПЛ.

«У московского «Динамо» второй год подряд на поле выходит молодой состав. В сезоне-2022/23 другие команды серьезно на них настраивались, успели раскусить сильные стороны игроков — именно поэтому «Динамо» было тяжело. Думаю, что в грядущем сезоне ребята наберутся опыта и будут играть как уверенные мастера, взрослые мужчины», — приводит слова Колодина Metaratings.ru.

По итогам сезона-2022/23 «Динамо» заняло девятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков.