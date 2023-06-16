Агент Раконьяца заявил, что его клиент не останется в «Црвене Звезде»

Агент Игор Глушевич, представляющий интересы форварда «Локомотива» Марко Раконьяца, который выступает на правах аренды за «Црвену Звезду», рассказал о будущем своего клиента.

«Марко точно не останется в «Црвене Звезде». Где он продолжит карьеру? У него действующий контракт с «Локомотивом», в данный момент мы ищем решение», — приводит слова Глушевича «РБ Спорт».

Сербский клуб арендовал 23-летнего форварда в январе этого года. Он провел 17 матчей за «Црвену Звезду», забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.