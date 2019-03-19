День рождения Максименко: лучшие сэйвы сезона. Видео

"Спартак" поздравил с днем рождения голкипера Александра Максименко, которому сегодня, 19 марта, исполняется 21 год. В официальном Твиттере красно-белые опубликовали подборку лучших сэйвов Александра в этом сезоне.

Отметим, что россиянин дебютировал за "Спартак" в этом чемпионате и провел в основном составе 14 матчей, в которых пропустил 13 мячей.