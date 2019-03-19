День рождения Максименко: лучшие сэйвы сезона. Видео

"Спартак" поздравил с днем рождения голкипера Александра Максименко, которому сегодня, 19 марта, исполняется 21 год. В официальном Твиттере красно-белые опубликовали подборку лучших сэйвов Александра в этом сезоне.
Отметим, что россиянин дебютировал за "Спартак" в этом чемпионате и провел в основном составе 14 матчей, в которых пропустил 13 мячей.
🎥 В этот праздничный день подготовили для вас яркие сэйвы нашего вратаря в нынешнем сезоне.– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 19 марта 2019 г.
С днем рождения, Саша! 🎊🎉🎁#Спартак #АлександрМаксименко #Spartak pic.twitter.com/ksHaIlDCMR
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