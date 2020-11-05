Адвокат избитого судьи заявил, что будет обращаться к генеральному прокурору. Он считает, что прокуратура Москвы нарушает законодательство по делу Широкова

Адвокат Александр Островский, который вместе с Артуром Рамазановым представляет интересы арбитра Никиты Данченкова, заявил «СЭ», что намерен обратиться к генеральному прокурору.

Ранее прокуратура Москвы утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении экс-капитана сборной России Романа Широкова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершенное из хулиганских побуждений).

— Считаю, что прокуратура Москвы нарушает действующее законодательство, — заявил Островский. — Они никак не отреагировали на наше заявление о переквалификации дела. Поэтому надо будет обращаться к генеральному прокурору, чтобы он дал оценку действиям прокуратуры Москвы. Планируем сделать это в ближайшие дни.

Мы в любом случаем будем пытаться привлечь Широкова за то преступление, которое он в реальности совершил, — покушение на убийство.

Почему именно дело не переквалифицировали? Затрудняюсь ответить, что мешает прокуратуре Москвы исполнять свои обязанности. (Севастиан Терлецкий)