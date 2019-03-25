Дело Кокорина и Мамаева поступило в суд

Уголовное дело форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева поступило в Пресненский суд Москвы. Об этом сообщил пресс-секретарь инстанции Алексей Черников.

- Материалы поступили, но дата рассмотрения пока не назначена, цитруюи Черникова "РИА Новости".

Сейчас футболисты находятся в СИЗО. Им и двум их соучастникам вменяют статьи "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство". По данным следствия, спортсмены и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а затем, уже в кафе, - главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

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