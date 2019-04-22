Дата визита врача "Зенита" к Кокорину еще не определена

"Зенит" действительно получил разрешение на визит клубного врача в СИЗО "Бутырка" для осмотра нападающего команды Александра Кокорина, однако пока непонятно, когда он произойдет. Об этом "СЭ" сообщили в петербургском клубе.

– Да, мы получили разрешение, но ни время визита, ни сама процедура еще не определены. "Зенит" подавал ходатайство, где указал фамилии двух клубных врачей. Один из них поедет в Москву, когда все формальности будут улажены, – сказали в клубе.

28-летний Кокорин находится в заключении с октября прошлого года из-за дела об избиении водителя Виталия Соловчука, чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

Ранее адвокаты футболиста неоднократно говорили, что у Кокорина болит колено, которое он травмировал в марте 2018 года.

Согласно постановлению суда, Кокорин будет содержаться в СИЗО до 25 сентября этого года. (Илья Андреев)

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