Зарипов: «Матч «Зенит» — «Ростов» — это украшение чемпионата в любом виде спорта»

Трехкратный чемпион мира по хоккею Данис Зарипов на премии Winline Герои РПЛ поделился с «СЭ» впечатлениями от прошедшего чемпионата России.

— Следили за футболом в этом сезоне?

— Честно говоря, не силен в футболе. Слежу по возможности. Специально, чтобы сесть и посмотреть какую-то игру чемпионата, такого нет. Но все интересные матчи, финалы турниров стараюсь не пропускть. .

— Смотрели последний тур чемпионата России?

— Матч «Зенит» — «Ростов» — это украшение чемпионата в любом виде спорта. Без таких матчей скучно.

— Овечкин приезжал в Москву и сыграл за «Динамо». У вас нет идеи сыграть в футбол?

— Нет. Я с профессиональным спортом завязал. Пора и о здоровье подумать, позаботиться о нем.

«Зенит» стал чемпионом страны в субботу после победы в заключительном туре над «Ростовом» (2:1). Команда поднялась на первое место в турнирной таблице РПЛ благодаря тому, что лидер соревнований «Динамо» в параллельном матче уступил «Краснодару» (0:1).