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Сегодня, 19:20

Зарипов: «Матч «Зенит» — «Ростов» — это украшение чемпионата в любом виде спорта»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Трехкратный чемпион мира по хоккею Данис Зарипов на премии Winline Герои РПЛ поделился с «СЭ» впечатлениями от прошедшего чемпионата России.

— Следили за футболом в этом сезоне?

— Честно говоря, не силен в футболе. Слежу по возможности. Специально, чтобы сесть и посмотреть какую-то игру чемпионата, такого нет. Но все интересные матчи, финалы турниров стараюсь не пропускть. .

— Смотрели последний тур чемпионата России?

— Матч «Зенит» — «Ростов» — это украшение чемпионата в любом виде спорта. Без таких матчей скучно.

— Овечкин приезжал в Москву и сыграл за «Динамо». У вас нет идеи сыграть в футбол?

— Нет. Я с профессиональным спортом завязал. Пора и о здоровье подумать, позаботиться о нем.

«Зенит» стал чемпионом страны в субботу после победы в заключительном туре над «Ростовом» (2:1). Команда поднялась на первое место в турнирной таблице РПЛ благодаря тому, что лидер соревнований «Динамо» в параллельном матче уступил «Краснодару» (0:1).

Александр Овечкин
Данис Зарипов
РПЛ
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Стали известны первые победители премии Герои РПЛ сезона-2023/24
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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