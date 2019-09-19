Даниил Медведев: «До недавней поры поддерживал «Ростов», как мог. А потом в какой-то мере переобулся»

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, за кого болеет в РПЛ.

— За кого болею в России? Мой папа болеет за «Ростов». Я тоже до недавней поры поддерживал команду, как мог, — приводит слова Медведева сайт телеканала «Матч ТВ». — Правда, в Европе очень тяжело с просмотром матчей нашего чемпионата. Но я побывал на мероприятии «Зенита». Мне вручили майку с номером «33». Было очень круто познакомиться с Кержаковым и Аршавиным. Так что я в какой-то мере «переобулся». Теперь я понимаю знаменитостей, которые фотографируются с майками разных команд.

В сентябре Медведев впервые в карьере дошел до финала турнира «Большого шлема» — в пяти сетах он уступил испанцу Рафаэлю Надалю на US Open.