Далер Кузяев: «Должны были реализовывать моменты в первом тайме»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев после победы над «Арсеналом» (3:1) в 9-м туре чемпионата России рассказал о своем восстановлении и предстоящем старте в Лиге чемпионов.

— Чувствую себя хорошо, давно не играл и очень рад тому, что сыграл в основе, хоть и 70 минут. Буду потихонечку набирать форму.

— Казалось, ваше восстановление затянулось?

— Да нет, врачи делали все возможное. Но так бывает, это травма. Главное, сейчас все позади.

— Как оцените игру команды?

— Во втором тайме немножко сбавили темп, надо было также продолжать прессинговать и атаковать. Должны были реализовывать свои моменты еще в первом тайме.

— Какие задачи команда ставит перед собой в Лиге чемпионов?

— Задача одна — постараться выйти в 1/8 финала. Группа у нас хорошая, равная. Все соперники достойные, будет непросто. (Дмитрий Зимин)