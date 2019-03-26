ЦСКА вспомнил покер Жо. Видео

ЦСКА опубликовал видео с покером экс-форварда команды Жо. 11 лет назад бразилец забил 4 мяча в матче чемпионата России против ярославского "Шинника".

Жо выступал за ЦСКА с 2006 по 2008 гг. На его счету 36 мячей в 65 матчах за красно-синих. Сейчас 32-летний бразилец играет за японский клуб "Нагоя".

– 26 марта 2006 года Жо оформил единственный покер в составе ЦСКА! Вот как это было, – написано в сообщении армейского клуба.