Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев получил травму в первом тайме матча 2-го тура Тинькофф-РПЛ против «Тамбова». 30-летний игрок был заменен на Илью Шкурина на 28-й минуте встречи.

В игре 1-го тура против «Химок» (2:0) хавбек также был заменен из-за повреждения, однако он успел восстановиться к следующей встрече.

Последний раз 90 минут в официальном матче Дзагоев смог провести 15 марта в матче с «Уфой» (0:0), а до этого — еще 7 октября 2018 года с «Локомотивом» (0:1).