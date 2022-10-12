Эшуорт анализирует российский рынок в поисках усиления для «Спартака»

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт занят анализом рынка российских футболистов, сообщает Metaratings.

По данным источника, особый интерес для функционера представляют молодые игроки.

53-летний англичанин был назначен спортивным директором «Спартака» в конце сентября этого года.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 25 очками в 12 матчах.