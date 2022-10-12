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12 октября, 14:57

Эшуорт анализирует российский рынок в поисках усиления для «Спартака»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт занят анализом рынка российских футболистов, сообщает Metaratings.

По данным источника, особый интерес для функционера представляют молодые игроки.

53-летний англичанин был назначен спортивным директором «Спартака» в конце сентября этого года.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 25 очками в 12 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/eshuort-zanimaetsya-analizom-rossiyskogo-rynka-v-poiske-vozmozhnogo-usileniya-dlya-spartaka-1383184/
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ФК Спартак (Москва)
Пол Эшуорт
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 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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Ростов – Урал
 - : -
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Торпедо – Локомотив
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 - : -
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Квинси Промес

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Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

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Локомотив

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