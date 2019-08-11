ЦСКА сделал предложение "Уфе" о трансфере Кругового

ЦСКА продолжает борьбу с "Зенитом" за левого защитника "Уфы" Данила Кругового.

Армейцы, по данным "СЭ", в конце этой недели сделали клубу из Башкирии официальное предложение о трансфере игрока, сумма составляет около 2 миллионов евро. Это делает красно-синих фаворитами в стремлении заполучить игрока. У Кругового также был разговор с Виктором Гончаренко и другими представителями ЦСКА, защитнику было сказано, что на него рассчитывают здесь и сейчас. Напомним, что "Зенит", в свою очередь, готов на год оставить Кругового в "Уфе" на правах аренды и забрать в следующем сезоне.

Ранее гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов подтверждал в интервью "СЭ", что клуб позволил Круговому и его представителям вести переговоры с потенциальными новыми работодателями.

С 2018 года Круговой выступает за "Уфу", в прошлом сезоне записал на свой счет один гол в 9 матчах РПЛ. В этом сезоне он не играл.(Дмитрий Симонов)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр