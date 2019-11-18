ЦСКА разгромил СКА Басты

ЦСКА в товарищеском матче разгромил СКА из Ростова-на-Дону со счетом 5:1. Дубль оформил Такума Нисимура, еще по голу забили Наяир Тикнизян, Лукас Сантос и Седрик Гогуа.

В составе ростовского клуба мяч забил Даниил Иванков.

Напомним, что СКА владеет рэпер Василий Вакуленко, известный как «Баста». Клуб выступает в зоне Юг первенства Олимп-ПФЛ.

Товарищеский матч

ЦСКА — СКА — 5:1 (4:0)

Голы: Тикнизян, 3 (1:0). Нисимура, 7 (2:0). Нисимура, 22 (3:0). Лукас Сантос, 40 (4:0). Гогуа, 50 (5:0). Иванков, 88 — с пенальти (5:1).

Нереализованный пенальти: Лукас Сантос, 54 (вратарь)

ЦСКА: Помазун (Тороп, 62), Набабкин, Гогуа, Шарлия, Щенников, Карпов (Елеев, 65), Дзагоев (Яковлев, 46), Лукас Сантос, Тикнизян, Марадишвили, Нисимура (Мукудаев, 85).

СКА: Скрипник, Бендзь, Винниченко (Романов, 76), Козлов (Юшко, 69), Гребенюков, Шаповалов, Богатырев, Иванков, Ахриев, Гриднев (Давыдов, 81), Кожухарь.

Предупреждение: Козлов, 25.

Судья: Корецкий (Раменское).

18 ноября. Москва. Стадион «Октябрь».