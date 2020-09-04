ЦСКА проведет товарищескую игру с тульским «Арсеналом»
16:27
8 сентября на базе ЦСКА в Ватутинках состоится товарищеская игра с тульским «Арсеналом». Начало в 16.00 (мск).
В связи с эпидемиологической обстановкой игра пройдет в закрытом режиме без допуска болельщиков на базу, сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, в 7-м тура туре Тинькофф РПЛ ЦСКА 13 сентября примет «Спартак», а «Арсенал» 14-го сыграет в гостях против «Зенита».
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/pfk-cska-sygraet-tovarishcheskiy-match-s-arsenalom-v-zakrytom-rezhime/