ЦСКА проведет товарищескую игру с тульским «Арсеналом»

8 сентября на базе ЦСКА в Ватутинках состоится товарищеская игра с тульским «Арсеналом». Начало в 16.00 (мск).

В связи с эпидемиологической обстановкой игра пройдет в закрытом режиме без допуска болельщиков на базу, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, в 7-м тура туре Тинькофф РПЛ ЦСКА 13 сентября примет «Спартак», а «Арсенал» 14-го сыграет в гостях против «Зенита».