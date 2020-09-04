РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

ЦСКА проведет товарищескую игру с тульским «Арсеналом»

16:27
Теги:

8 сентября на базе ЦСКА в Ватутинках состоится товарищеская игра с тульским «Арсеналом». Начало в 16.00 (мск).

В связи с эпидемиологической обстановкой игра пройдет в закрытом режиме без допуска болельщиков на базу, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, в 7-м тура туре Тинькофф РПЛ ЦСКА 13 сентября примет «Спартак», а «Арсенал» 14-го сыграет в гостях против «Зенита».

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/pfk-cska-sygraet-tovarishcheskiy-match-s-arsenalom-v-zakrytom-rezhime/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир