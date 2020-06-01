ЦСКА приступил к тренировкам в Ватутинках
17:55
Игроки ЦСКА приступили к тренировкам на базе в Ватутинках, сообщает официальный сайт клуба. Правительство Москвы разрешило профессиональным спортивным командам возобновить тренировочный процесс.
Игроки, тренеры и персонал команды прошли повторное тестирование на COVID-19, которое вновь дало отрицательные результаты.
После 22 туров ЦСКА занимает пятое место в таблице РПЛ. Ранее исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России 21 июня.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/pfk-cska-pristupil-k-trenirovkam/
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