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ЦСКА приступил к тренировкам в Ватутинках

17:55
Мариу Фернандес (в центре) на тренировке ЦСКА. Фото ПФК ЦСКА
Мариу Фернандес (в центре) на тренировке ЦСКА. Фото ПФК ЦСКА

Игроки ЦСКА приступили к тренировкам на базе в Ватутинках, сообщает официальный сайт клуба. Правительство Москвы разрешило профессиональным спортивным командам возобновить тренировочный процесс.

Игроки, тренеры и персонал команды прошли повторное тестирование на COVID-19, которое вновь дало отрицательные результаты.

После 22 туров ЦСКА занимает пятое место в таблице РПЛ. Ранее исполком РФС принял решение возобновить чемпионат России 21 июня.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/pfk-cska-pristupil-k-trenirovkam/

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